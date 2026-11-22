Атака на російський суховантаж у Фінській затоці є побічним наслідком самооборони України у війні, розв'язаній Росією, заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає ERR.

"Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України. Інцидент у Фінській затоці – черговий побічний ефект російської агресивної війни та самооборони України. Україна має право захищатися", – цитує видання слова міністра ЗС Естонії.

Тсахкна запевнив, що Естонія не надавала жодній іноземній державі дозволу на використання повітряного простору чи морської акваторії країни для проведення військових операцій. За його словами, безпосередньої військової загрози для Естонії немає, і у зв'язку з інцидентом рівень військової загрози з боку Росії не підвищився.

"Ми підтримуємо тісний контакт із фінськими колегами та союзниками. На прохання Фінляндії до району події було направлено корабель ВМС Естонії "Генерал Курвітс". Корабель задіяний у гасінні пожежі", – заявив Тсахкна.

Він також зазначив, що поспілкувався з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен. "Ми координуємо кожен крок із нашими північними сусідами та діємо рішуче, – сказав Тсахкна.

Командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн заявив, що російське судно 21 листопада уразили українські безпілотники.

Як повідомлялося, у суботу, 21 листопада, фінська Армія оборони виявила атаку безпілотника на російське торгове судно на захід від Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, у міжнародних водах. Повідомлялося, що безпілотник уразив судно Sparta II, яке РФ використовувала для військових операцій. Зокрема – для перевезення зброї із Сирії для ймовірного використання у війні проти України.