Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі (Канада) закликав партнерів посилити підтримку України та тиск на Росію для досягнення негайного й безумовного припинення вогню, повідомляється на сайті партії.

"Що нам потрібно робити? Діяти. Рішуче, ефективно та в єдності. Ключ до миру, ключ до безпеки — європейської безпеки та глобальної безпеки — не в Москві, не у Вашингтоні. І точно не в Шеньчжені. Ключ — в Україні", - сказав Порошенко.

Він закликав союзників зберігати єдність і домагатися від Росії "всеосяжного, негайного, безумовного і повномасштабного припинення вогню".

На думку Порошенка, поступки Росії щодо Донбасу створили б небезпечний прецедент для інших європейських країн, зокрема Польщі та країн Балтії.

Першочерговим завданням для припинення російської агресії Порошенко назвав зміцнення Збройних сил України. Він також закликав поєднати досвід української оборонної промисловості з фінансовими можливостями партнерів і назвав підтримку України інвестицією в їхню власну безпеку.