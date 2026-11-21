Міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Newsmax розкритикував європейські країни за закупівлю російської нафти, заявивши, що таким чином вони фінансують військову машину Росії та передали Володимиру Путіну більше коштів, ніж президенту України Володимиру Зеленському.

"Європейці хочуть загнати себе в кут, водночас фінансуючи військову машину Росії, скуповуючи всю її нафту, що ще гірше за це... Європейці надіслали Володимиру Путіну більше грошей, ніж президенту Зеленському", – зазначив Бессент, коментуючи війну, яку назвав одним із найжахливіших конфліктів за все своє життя.