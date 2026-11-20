До підсумкової спільної декларації Вашингтона, Пекіна та Москви за результатами тристороннього саміту в Китаї спершу планували включити положення щодо України, однак американська сторона вилучила його через невідповідний зміст, повідомив президент Фінляндії Александр Стубб під час пресконференції в Берліні, пише фінське видання Helsingin Sanomat.

За словами Стубба, про це стало відомо під час попередніх обговорень у межах берлінської зустрічі країн Коаліції охочих.

"І це формулювання було недобрим, і США його звідти прибрали. На мою думку, це добре", – наводить Helsingin Sanomat слова президента Фінляндії.

Крім того, фінський лідер повідомив, що президент США Дональд Трамп зателефонував учасникам зустрічі "коаліції охочих" у Берліні з борту літака Air Force One після вильоту з Китаю. За словами Стубба, Трамп заявив про необхідність завершити війну в Україні, щоб Європа могла спрямовувати кошти на інші потреби, та дав зрозуміти, що європейцям варто налагодити прямі контакти з Путіним.

Водночас сам президент Фінляндії висловив переконання, що представникам Європи на певному етапі доведеться провести особисту зустріч із Путіним для досягнення миру.

"Можливо, першим кроком має стати телефонний дзвінок від країн формату E3-E5 (до E3 входять Німеччина, Франція та Велика Британія, до E5 також належать Польща та Італія – ІФ-У). Гадаю, що на певному етапі європейським лідерам також доведеться зустрітися з Путіним. Інакше ця війна не закінчиться", – сказав він, відповідаючи на запитання щодо зацікавленості європейців у поїздці до Москви на тлі заяв Путіна про можливе запрошення представників країн Європи для переговорів.

За його словами, оцінюючи перспективи такої поїздки, "важко сказати", однак "факт полягає в тому, що в Росії є лише одна людина, яка ухвалює рішення щодо війни та миру, і це президент Володимир Путін".

Як повідомлялося, у четвер за підсумками тристоронньої зустрічі в китайському місті Шеньчжень лідери США, КНР та РФ оприлюднили на сайті МЗС КНР спільну "Мирну декларацію глав держав Китаю, Росії та США". У документі сторони підтвердили неприпустимість ведення ядерної війни та анонсували діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання ядерному розповсюдженню, а також задекларували намір збільшити виробництво й постачання нафтопродуктів для забезпечення стабільності світового енергоринку. Крім того, три країни як постійні члени Радбезу ООН зобов'язалися сприяти реформуванню організації та виступили за дотримання імунітету державних посадовців, закликавши Міжнародний кримінальний суд та подібні інституції не зловживати своєю юрисдикцією. При цьому російсько-українська війна та удари по Ірану в декларації жодним чином не згадуються.