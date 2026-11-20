Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Громадянської демократичної партії (ODS), депутат Палати депутатів парламенту Чехії Мартін Купка обговорили перспективи розвитку міжпарламентської взаємодії.

"У Києві зустрівся з головою Громадянської демократичної партії (ODS), депутатом Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Мартіном Купкою… Обговорили поглиблення міжпарламентського співробітництва, зокрема налагодження прямих контактів між профільними комітетами наших парламентів та активізацію взаємодії з чеськими представниками в Європейському Парламенті", – написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, говорили також про європейську інтеграцію України та подальші кроки на шляху до повноправного членства в ЄС.

"Окрему увагу приділили поверненню українських дітей, незаконно депортованих і примусово переміщених росією", – зазначив Стефанчук.

Спікер також поінформував Купку про наслідки нічної російської атаки на українські міста, зокрема Київ.

"Нові удари безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами вкотре засвідчують нагальну потребу в посиленні протиповітряної оборони. Серед інших пріоритетів – безперервне постачання боєприпасів і розвиток спільних проєктів у сфері оборонного виробництва", – підкреслив Стефанчук.