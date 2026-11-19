Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав очільника Кремля Володимира Путіна "стати реалістом" та завершити війну на тлі саміту лідерів США, Китаю та РФ.

"Шеньчжень – це не ялтинська мрія Путіна. Тим часом Росія фактично втратила свій міст до справжньої Ялти в окупованому українському Криму. Час йому прокинутися, стати реалістом і покінчити з війною, яку він ніколи не зможе виграти", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін почали свій перший в історії тристоронній саміт. На зустрічі порушувалось питання нерозповсюдження ядерної зброї та війни між Росією та Україною.

У ніч на 17 листопада Сили оборони України повторно вдарили по Кримському мосту. За даними СБУ, одна з металевих арок та автомобільний проліт під нею обвалилися в море. Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові уразили й залізничну частину мосту. Після атаки Мінтранс РФ повідомив про тимчасову зупинку руху автомобілів і поїздів.

У ніч на 19 листопада Військово-морські сили ЗСУ знову вдарили по мосту ракетами "Нептун". За даними Генштабу ЗСУ, удар пошкодив залізничне полотно, а рух мостом перекрили. Міноборони України повідомило, що на той момент рух поїздів зупинили, а масштаб пошкоджень ще уточнювали.