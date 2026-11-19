В Європейській комісії не коментують тристоронню зустріч лідерів США, Росії та Китаю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

"Загалом ми не коментуємо дружбу", – сказала у четвер в Брюсселі на брифінгу головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі. Так вона відреагувала на прохання журналістів прокоментувати слова президента США на адресу Путіна, коли Трамп звернувся до останнього, назвавши його "другом".

Від коментаря як такого утримався і речник Європейської комісії з питань закордонних справ Крістіан Віганд.

"У будь-якому разі, у нас не має конкретних коментарів. Дозвольте мені просто нагадати, що, звичайно, Росія та командування Володимира Путіна продовжують свої невпинні атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні. Тож ми, звичайно, підтримуємо всі зусилля, щоб покласти цьому край", – сказав він.