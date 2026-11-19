Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Шеньчжені (КНР) в четвер розпочалася, Трамп на ній заявив про важливість співпрацю над нерозповсюдженням ядерної зброї, а також про поступ в напрямку завершення війни в Україні.

При чому він стверджує, що військові операції проти Ірану проводилися саме з цією метою. "Нам надзвичайно важливо співпрацювати, щоб протистояти загрозі поширення ядерної зброї в інших країнах світу. Саме це ми і робимо в Ірані", – сказав Трамп під час зустрічі.

Після цього він додав: "Якщо у вас вже є ядерна зброя, дуже важко потім її не мати. Таке вже життя".

Говорячи про роботу над завершенням російсько-української війни, президент США сказав: "Я думаю, що ситуація розвивається". "Я вважаю, що Путін – і, сподіваюся, й інша сторона – хотіли б, щоб війна в Україні закінчилася", – додав Трамп.

Також він стверджує, що всі три сторони нібито дійшли згоди, що "Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю". "У цьому ми всі згодні", – сказав президент США.

Путін в свою чергу заявив про "спільну відповідальність" трьох сторін "за підтримання міжнародного миру та безпеки" і що їх спільною метою є "зберегти та зміцнити систему міжнародного права". "Наші країни мають чимало спільних інтересів у врегулюванні регіональних конфліктів, зокрема, звісно, конфлікту в Україні", – стверджує очільник держави-агресора.

Сі Цзіньпін в свою чергу нічого не сказав стосовно війни в Україні, заявивши лише, що КНР, РФ і США мають співпрацювати у вирішенні глобальних проблем, спільно захищати мир і стабільність, але наразі світ переживає зміни, що набирають обертів, і спокою на планеті немає.

"У світі панує спокій, якщо великі держави живуть у мирі, а якщо воюють між собою, то світ опиняється в хаосі", – сказав генсек ЦК КПК.

Він також заявив, що ядерна зброя має бути повністю заборонена та знищена у всьому світі. "Ядерну війну неможливо виграти, і її не слід розпочинати", – сказав Сі Цзіньпін.

Після заяв політиків відкрита частина зустрічі завершилася і надалі вона продовжилася без представників ЗМІ за закритими дверима.