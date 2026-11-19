Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені (КНР) в четвер заявив, що США та КНР спільно прагнуть сприяти завершенню російсько-української війни, повідомляє BBC.

"Ми разом шукаємо способи допомогти в питанні війни між Росією та Україною", – сказав Трамп, додавши, що обидві сторони хотіли б, щоб війна закінчилася, оскільки щомісяця на ній гине 25 тис. людей.

"Гадаю, я можу говорити від імені нас обох", – додав він, звертаючись до Сі.

Трамп зазначив, що раніше вже провів зустріч з Володимиром Путіним, який також прибув у Шеньчжень, "лише для того, щоб підготувати ґрунт" перед тристоронньою зустріччю з Сі, яку планується провести в четвер пізніше. "Гадаю, у нас, можливо, вийде успішна зустріч", – сказав президент США.

На завершення своєї промови він назвав Сі "своїм другом", з яким у нього "дуже особливі стосунки". "Гадаю, доки ми з вами керуємо справами, у нас ніколи не буде проблем", – додав Трамп.

Зустріч Путіна і Трампа відбулася раніше в четвер. За даними росЗМІ, вона тривала 35-40 хвилин. Після цього відбулася зустріч Трампа з Сі Цзиньпіном. Наразі йдуть останні приготування до тристоронньої зустрічі Трампа, Сі та Путіна.