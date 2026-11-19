Кандидатка у президенти Франції від правої націоналістичної партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен та кандидат від ультралівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон вийдуть до другого туру президентських виборів навесні 2027 року, свідчать дані опитування Ifop-Fiducial.

Так, 32-36% респондентів готові в першому турі віддати свій голос за Ле Пен, 17-19,5% – за Меланшона. Кандидат від правоцентристської партії "Горизонти" Едуар Філіп може розраховувати не більше ніж на 15%.

Зазначається, що Меланшон користується популярністю переважно серед молодих виборців віком 18-24 років, а Ле Пен – серед громадян віком 50-64 років.

За кандидата від "Національного об'єднання" у першому турі готові знову проголосувати 93% її електорату з попередніх президентських виборів (2022 р.), за Меланшона планують голосувати 70% з тих, хто підтримав його на виборах у 2022 році.

Згідно з дослідженням, виборців найбільше турбує питання охорони здоров'я (79% респондентів), а також купівельна спроможність і зарплата (75%).

За даними опитування, для електорату Ле Пен головним питанням є безпека, для електорату Меланшона – купівельна спроможність.

Опитування проводилося 13-16 листопада серед 1823 повнолітніх громадян.