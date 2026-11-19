Президент РФ Володимир Путін на саміті АТЕС у Шеньчжені намагається продемонструвати стійкість російської економіки та статус глобальної держави напередодні тристоронньої зустрічі з лідерами США та Китаю, попри те, що руйнівні українські удари по нафтопереробних заводах ставлять Росію на межу нової паливної кризи.

Як повідомляє The Washington Post, під час виступу перед бізнес-лідерами АТЕС у середу Путін заявив, що Росія нібито подолала міжнародні санкції, а її економічне зростання випереджає європейське, оскільки обмеження нібито стимулювали продуктивність.

Проте, як зазначають аналітики видання, реальні економічні прогнози для РФ стають дедалі похмурішими: цьогорічне зростання різко сповільнюється до 0,4% на тлі інфляції, високих відсоткових ставок та зростання проблемних боргів у банківському секторі. До того ж, як зауважує WP, навіть анонсована Дональдом Трампом угода про постачання російського дизельного пального до США зазнала краху, оскільки жоден танкер не досяг американських портів через побоювання покупців щодо юридичних наслідків.

Особливо відчутним ударом для економіки РФ стала інтенсифікація українських атак дронами. Експерт із нафти і газу Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко зазначив, що за останні два з половиною тижні "рої українських безпілотників вразили понад 55% нафтопереробних потужностей Росії", вивівши з ладу близько половини виробництва НПЗ.

"Вони досягли цього за 2,5 тижні. Сама швидкість процесу вражає", – підкреслив Вакуленко, додавши, що раніше, до початку липня, Україні знадобилося понад два місяці, щоб вивести з ладу 40% російських нафтопереробних потужностей. На його думку, дефіцит пального в РФ є неминучим, навіть якщо атаки припиняться, а в разі збереження такої інтенсивності російській економіці доведеться працювати "в принципово новій реальності". Вразливість РФ також підкреслив ракетний удар ЗСУ по Кримському мосту в понеділок, нагадує видання.

На тлі цих проблем, зазначають експерти, сам факт організації тристоронньої зустрічі з Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом у четвер є для Путіна спробою здобути бодай символічну перемогу та створити ілюзію "нової Ялти" щодо розподілу сфер впливу. Однак директор Євразійського центру Карнегі Олександр Габуєв наголошує: "Ми дуже далекі від моменту Ялти в міжнародних справах. Навіть такі невеликі держави, як Україна... можуть боротися з локальною наддержавою до стану застою, коли вона не може досягти своїх цілей". За його словами, єдиним практичним результатом для Путіна стане символізм перебування в одній кімнаті з лідерами двох реальних наддержав в умовах послаблення російського впливу.

Згідно з інформацією джерел видання, у четвер також має відбутися двостороння зустріч Путіна з Дональдом Трампом, під час якої російський диктатор, імовірно, намагатиметься переконати американського лідера у силі своїх позицій, незважаючи на внутрішні економічні труднощі та тупикову ситуацію на фронті.