Американський мільярдер Ілон Маск висловив контроверсійні погляди на війну в Україні, закликавши до емпатії щодо російських військовослужбовців та звинувативши США у нібито причетності до зміни влади в Україні у 2014 році.

"Правда, що з точки зору вторгнення Росія є агресором, але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб повалити демократично обраного проросійського президента України. Без допомоги Держдепартаменту США та інших агентств цього б не сталося. Це, очевидно, агресивна дія", – заявив Маск, коментуючи передумови війни.

Він також розкритикував чорно-біле сприйняття конфлікту. "Я думаю, що було занадто багато ось цього: "Україна – добре, Росія – погано. Усе, що робиться проти росіян, може бути виправданим". Це жорстоко і є жахливою позицією", – зазначив бізнесмен.

Маск закликав виявляти співчуття до військових з обох боків. "Ви повинні мати емпатію не лише до українських хлопців, які гинуть, але й до російських, тому що вони призвані і примусово відправлені на цю лінію. Ніхто добровільно не йде на фронт лише для того, щоб загинути від удару безпілотника. Ці сини ніколи більше не побачать своїх батьків", – сказав він.

Джерела: https://t.me/ClashReport/106720

https://t.me/ClashReport/106730

https://t.me/ClashReport/106731