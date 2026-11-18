Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер попередили російську сторону, що можливе посилення позицій демократів у Конгресі США може звузити можливості Вашингтона для досягнення мирної угоди та позбавити Москву нинішнього шансу домогтися домовленостей, повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

"Аргумент, який наводять для Москви, полягає в тому, що умови, доступні зараз, можуть невдовзі зникнути з порядку денного. Якщо новий Конгрес виступить за жорсткіший підхід до Росії, Кремль може втратити можливість домогтися поступок від Вашингтона", – наголошують у виданні.

Американські переговорники почали переконувати Кремль, що нинішня адміністрація США ще має простір для маневру, а умови, доступні для досягнення домовленостей зараз, можуть згодом зникнути. За інформацією співрозмовників видання, цей аргумент, імовірно, сприяв поверненню Росії до переговорного процесу: Москва погодилася відновити тристоронні переговори з Україною та США і наразі підтримує американську стратегію.