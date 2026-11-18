Керівництво Республіканської партії в Палаті представників США погрожує вилучити положення щодо України із законопроєкту про оборонну політику, використовуючи це питання як інструмент політичного тиску на демократів, повідомляє NBC News.

За даними цього ЗМІ, керівництво республіканців намагається домогтися вилучення із законопроєкту формулювань, які передбачають посилення контролю Конгресу над діяльністю міністра оборони Піта Гегсета та президента Дональда Трампа.

Ця ініціатива має на меті змусити демократів обирати між наданням допомоги Україні в її боротьбі проти Росії та посиленням своїх повноважень для розслідування діяльності адміністрації Трампа.

Керівні республіканці Палати представників намагаються використати положення щодо України у важливому законопроекті про оборонну політику як козир у переговорах, щоб змусити демократів вилучити формулювання, які б посилили контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Хегсетом та президентом Дональдом Трампом.

"Ця ініціатива має на меті змусити демократів обирати між наданням допомоги Україні в її боротьбі проти Росії та посиленням своїх повноважень для розслідування діяльності адміністрації Трампа. Керівні республіканці Палати представників намагаються використати положення щодо України у важливому законопроекті про оборонну політику як козир у переговорах, щоб змусити демократів вилучити формулювання, які б посилили контроль Конгресу над міністром оборони Пітом Хегсетом та президентом Дональдом Трампом", – йдеться в повідомленні.