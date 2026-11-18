Португалія не зможе передати Україні винищувачі F-16 через потребу в захисті власного простору й акваторії, але допускає співпрацю з навчання пілотів та постачання боєприпасів, заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.

Про це він повідомив у відповідь на питання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" щодо можливості передачі Україні винищувачів F-16, які нагально необхідні для боротьби, зокрема з російськими реактивними дронами.

"Надати літаки F-16 – це, власне, неможливо, а от питання підготовки – інше. Дійсно, раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16, і, можливо, ми зможемо співпрацювати", – сказав Ранжел на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у середу.

Він додав, що обговорить це питання з Міністерством оборони, оскільки лише португальське Міноборони та португальські збройні сили можуть це затвердити.

"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", – додав глава МЗС.

Втім, що стосується самих літаків F-16, то Ранжел категорично наголосив, що передача буде неможливою, оскільки ці засоби "вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську". "(…) що становить понад 90% нашої території, і на що також слід звернути особливу увагу з огляду на оборону України, оскільки ризик проходження "тіньового флоту" через португальські води завжди є значним", – резюмував міністр.

Як повідомлялося, під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" 17 листопада 2026 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні ще 40 винищувачів F-16.