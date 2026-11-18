Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що всі 27 держав-членів Європейського союзу підтримають запропонований новий Інструмент скоординованої підтримки Україна на суму до 45 млрд євро у 2027 році.

"Я впевнена в цьому і також підтримую ідею канцлера (Німеччини Фрідріха Мерца про фінансову підтримку України -ІФ-У)", – сказала вона у середу, представляючи нову ініціативу Європейської комісії, повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі .

За словами фон дер Ляєн, запропонований інструмент буде реалізований в рамках Багаторічного фінансового плану, який є "спільним бюджетом та спільною відповідальністю". "Важливо зазначити: усі 27 держав-членів чітко заявляють про своє бажання підтримати Україну. Розбіжності полягають лише в тому, що деякі країни воліють спрямувати кошти на цивільну підтримку. Це цілком можливо, оскільки цей кредитний механізм має дві складові: одна стосується військових потреб, а інша – бюджетних. Отже, немає жодних перешкод для того, щоб держави-члени могли спрямувати свої зобов'язання саме на цивільну частину", – пояснила вона.

У цьому зв'язку фон дер Ляєн висловила впевненість, що "ми досягнемо згоди між усіма 27 країнами, адже, як я вже казала, кожна з них однозначно підтримує Україну".