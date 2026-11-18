Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді реєструє постанову про відставку міністра у справах ветеранів Віталія Кіма, заявила співголова фракції Ірина Геращенко.

"Документ відкрито для всіх депутатів ВР, тому закликаємо колег з інших фракцій доєднатися до цієї ініціативи. Відставка міністра – це і вимога ветеранської спільноти, яка обурена не лише останніми скандальними заявами, а бездіяльністю відомства і повним нерозумінням засад ветеранської політики, відсутністю емпатії і нормальної комунікації", – написала Геращенко в мережі Facebook.

Декілька днів тому Віталій Кім дав інтерв'ю виданню "РБК-Україна", яке викликало багато обговорень в соціальних мережах. Зокрема, найбільший резонанс викликали заяви міністра, що після повернення військових з фронту буде ризик зростання злочинності.

"Це точно буде. Так було після кожної війни. Люди повертаються з певними навичками, зі зменшеним відчуттям ризику та підвищеним почуттям справедливості. Це стосується не лише криміналу, а й соціального напруження, революцій та інших процесів", – заявив він.

Також Кім зазначив, що, на його думку, зараз держава недостатньо працює над інформаційною політикою та підготовкою суспільства до повернення ветеранів.

Слова міністра викликали нову хвилю обговорень необхідності його відставки, а також заяв про те, що Мінветеранів має очолювати саме ветеран. Раніше ці питання піднімалися у липні поточного року, одразу після його призначення.

Зокрема, речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов зазначив, що у країні в якій вже кілька мільйонів ветеранів, серед яких багато компетентних і сильних людей – не знайшлося гідного кандидата на міністра ветеранів.

"Міністр у справах ветеранів дає інтерв'ю, де публічно ображає ветеранів, демонструє свою некомпетентність і безпорадність і ключове відсутність емпатії і співчуття. Звісно комунікація міністра – це повний провал. Ну навіщо вляпуватися у черговий медійний скандал, якщо можна просто написати заяву на відставку", – написав він в мережі Facebook.

Речник Угруповання об'єднаних сил (УОС) Віктор Трегубов вважає, що головна претензія до інтерв'ю міністра можна сформулювати фразою з кінця тексту: "після завершення війни в Україну повернеться велика кількість військових".

"Кім там каже, що ветерани та їхні рідні – це буквально третина країни. Але відразу ж після цього знов йде протиставлення, мовляв, не можна їм пільг, бо це ж півкраїни буде працювати на інші півкраїни… Хрін з ними, з пільгами. Просто якщо ветеранів справді так дофіга, здається, час – і це буде справедливо – говорити про ветеранство як про нову норму. Де не "військові повернуться в Україну", а "українці повернуться до домівок". І не їх треба буде кудись вбудовувати, а всю країну треба розбудувати відповідно до того, що ті, хто пройшли війну – її невід'ємна частина", – написав Трегубов.

Ветеран та громадський активіст Олег Симороз заявив, що Кім на посаді міністра у справах ветеранів – це приниження українського ветерана.

"Хотіли об'єднати ветеранів? У вас вийшло, ми об'єднано палаємо від неадекватних заяв в бік ветеранів та їх підтримки зі сторони профнепридтного міністра Кіма… Хочете нормального діалогу з ветеранами? Почніть тоді зі звільнення Кіма!", – написав він в мережі.

Ветеранка Аліна Сарнацька також закликала до відставки міністра після озвучених в інтерв'ю тез.

"Віталій Кім очевидно некомпетентний для виконання своїх посадових обов'язків. Гірше того – він стигматизує ветеранів та просуває російські пропагандистські наративи про українських ветеранів", – зазначила вона.

Начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", депутатка Київської міської ради (фракція "Голос") Аліна Михайлова публічно задалася питанням, чому держава, яка постійно говорить про цінність військового досвіду, не робить його реальною перевагою навіть у керівництві ветеранською політикою.

"Люди роками воюють за цю країну, втрачають здоров'я, побратимів, роки свого життя. А профільний міністр замість того, щоб формувати повагу й довіру до них, публічно озвучує прогнози, які лише підживлюють страхи та стереотипи. І найбільше мене обурює те, що він сам визнає неготовність держави до повернення військових… Ветерани не мають виправдовуватися перед суспільством за свій бойовий досвід. Це держава має виконати свої зобов'язання перед ними. І це вже не питання одного невдалого висловлювання. Це питання розуміння людиною своєї посади, відповідальності за власні слова та наслідків такої риторики", – написала вона в соцмережах і додала, що наа її думку Кім має бути звільнений із посади.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.

На акціях протесту за повернення Михайла Федорова в Міністерство оборони, які проходили в липні-серпні, періодично звучало гасло "Ветеран, а не Кім", маючи на увазі заміну Віталія Кіма на посаді міністра у справах ветеранів. Також у соціальних мережах можна було зустріти дописи користувачів, які б воліли бачити на цій посаді ветерана.

Наприкінці липня Кім у відповідь на критику заявив, що "ставить для себе рік", щоб реалізувати задумане і показати результат, який потрібен ветеранам.

У жовтні на пресконференції з нагоди 100 днів оновленої команди Мінветеранів Кім заявив, що на посаді міністра ветеранів дослухається до об'єктивної критики і відповів на закиди, що він не ветеран, але очолює профільне відомство. Зокрема, він зазначив, що "в собі впевнений і спільнота південна мене підтримує".