Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел під час візиту до Києва оголосив про додаткову допомогу українській енергетиці: 800 тис. євро до Фонду підтримки та ще 1 млн євро через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він повідомив на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у середу.

"Я також хотів сказати, що ми повністю віддані енергетичній підтримці, тому ми оголосили про 800 000 євро, а сьогодні наш міністр довкілля та енергетики оголосив про ще один мільйон євро на цю енергетичну програму через Організацію Об'єднаних Націй, Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй, тож ми говоримо не просто про два, а вже про три мільйони євро загалом", – сказав він.

Ранжел також оголосив про рішення Португалії ще у 2026 році зробити внесок у розмірі 1,5 мільйона євро на програму "Grain from Ukraine", що передбачає постачання зерна.