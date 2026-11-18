Європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс деталізує, що Україна буде зобов'язана повернути основну частину позики в розмірі EUR45 млрд на 2027 рік, передбачену Інструментом скоординованої підтримки України тільки після того, як Росія виплатить репарації. Існують умови – продовження реформ.

Як повідомляє власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі, про це він повідомив, розповідаючи про деталі нового "Інструменту", який презентувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Підтримка надаватиметься у формі позики з обмеженим правом регресу. Україна буде зобов'язана повернути основну суму боргу лише після того, як Росія виплатить репарації за завдані нею руйнування", – зазначив Домбровскіс.

Також існують і умови надання бюджетної підтримки. "Виплати залежатимуть від продовження Україною реформ, зокрема у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та управління державними фінансами", – повідомив єврокомісар.

Говорячи про джерела фінансування, він повідомив, що Європейська комісія залучатиме кошти на фінансових ринках, спираючись на наявний резерв у бюджеті ЄС. "Це той самий підхід, що застосовувався в рамках. попередні позики від Союзу. Відсотки має сплачувати Україна, проте Союз може надати субсидію на покриття витрат за позиками, саме так ми чинимо й зараз", – деталізував Домбровскіс.

Він підтвердив, що кошти в розмірі 45 млрд євро додаткової фінансової підтримки у 2027 році покриє приблизно дві третини загального дефіциту фінансування, який становить EUR70 млрд. "Ця підтримка складається з двох компонентів: EUR20 млрд на бюджетну підтримку, розподілені порівну між макрофінансовою допомогою та Ukraine Facility і EUR25 млрд на оборонну підтримку", – додав єврокомісар.

Водночас Домбровскіс зауважив, що внесок партнерів "залишається вкрай важливим для покриття решти фінансового розриву". "Наша сьогоднішня пропозиція дозволяє міжнародним партнерам легше підтримувати та нарощувати обсяги допомоги, по-перше, шляхом внесення змін до механізму співпраці щодо позик для України, що уможливить надання нових позик на основі ініціативи G7 "Надзвичайні позики для прискорення отримання доходів" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans). Конкретніше, це означає, що ці нові позики будуть погашатися за рахунок майбутніх надходжень від "надзвичайних доходів", отриманих унаслідок заморожування російських суверенних активів, які перебувають у Союзі", – пояснив він.

Крім того, єврокомісар повідомив, що позики ЄС будуть охоплені механізмом кредитування України. "Вносяться зміни до Ukraine Facility, які дозволяють третім країнам із кредитним рейтингом "AAA" надавати фінансові гарантії ЄС. Це, своєю чергою, уможливить надання Україні додаткових позик на суму до EUR5 млрд ", – деталізував Домбровскіс.