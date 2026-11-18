Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що 22-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, буде представлений на наступному тижні.

Як передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це вона повідомила у середу в Брюсселі.

"Триває робота над нашим 22-м пакетом санкцій, який ми представимо наступного тижня", – оголосила вона.

Президентка Єврокомісії висловила переконання, що "санкції діють". "Вони не завдають миттєвого нищівного удару по російській економіці, але поступово підривають її основи. Вже зараз є чимало ознак, що вказують на погіршення перспектив для російської економіки та реальні труднощі. Підсумовуючи, ми надсилаємо Росії чіткий сигнал: ми прагнемо миру. Через п'ять років після початку цієї загарбницької війни Європа залишається єдиною. Ми, як і раніше, твердо налаштовані підтримувати Україну, як під час війни, так і в мирний час", – наголосила фон дер Ляєн.