Європейська комісія започаткувала Інструмент скоординованої підтримки України – новий Інструмент підтримки України на суму до 45 млрд євро на 2027 рік. Україна має повернути ці кошти лише після отримання репарацій від Росії.

Як передає власний кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" відповідну заяву у середу в Брюсселі зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"За нашими оцінками, на 2027 рік для України існує дефіцит фінансування в розмірі 70 млрд євро. Тому сьогодні ми пропонуємо запровадити інструмент, який ми називаємо "Інструментом скоординованої підтримки України". Цей інструмент забезпечить 45 млрд євро у 2027 році", – заявила вона.

За словами президентки Єврокомісії, ці гроші Україна поверне тільки після того, як Росія виплатить репарації. "Ми вважаємо, що це найкращий спосіб надати Україні сильні позиції за столом переговорів, причому повертати кошти Україні доведеться лише тоді, коли Росія відшкодує збитки, завдані нею в Україні", – додала фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що ця позика покриє дві третини фінансового дефіциту наступного року і складається з двох частин: 20 млрд євро на бюджетну підтримку та 25 млрд євро на військові потреби. "Бюджетна підтримка дозволить забезпечити функціонування важливих цивільних служб, роботу шкіл і лікарень, а військова підтримка надасть Україні засоби для самооборони. Ця позика також гарантуватиме, що Україна продовжуватиме курс на реформи, і водночас сприятиме подальшій інтеграції української та європейської оборонної промисловості. Що найважливіше, така підтримка забезпечить Україні необхідну передбачуваність. І, звісно, ми продовжуватимемо закликати інших зовнішніх партнерів активізувати свої зусилля", – деталізувала президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ця пропозиція буде представлена у цей четвер в Берліні в рамках зустрічі "Коаліції охочих" та на наступному засіданні Європейської ради, що відбудеться за два тижні.