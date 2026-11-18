Міжнародна природоохоронна організація Greenpeace International звернулася з офіційним листом до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та надіслала його копії урядам усіх 35 держав – членів Ради керуючих агентства із закликом відмовитися від призначення заступника керівника російського "Ростехнагляду" Олексія Ферапонтова на посаду заступника гендиректора МАГАТЕ.

У зверненні, про яке повідомило "Greenpeace Україна", наголошується, що Ферапонтов перебуває під санкціями України, у квітні 2024 року він здійснив візит на незаконно захоплену Запорізьку атомну електростанцію. Воно було надіслане напередодні засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні 18-20 листопада

За даними організації, надання Москві високої керівної посади в агентстві підірве довіру до його незалежності на тлі російських атак на українську енергосистему та атомні об'єкти, а також ролі "Росатома" і "Ростехнагляду" в окупації та мілітаризації Запорізької АЕС (ЗАЕС).

Окрім того, Greenpeace попереджає про потенційний конфлікт інтересів через прагнення Гроссі обійняти посаду наступного Генерального секретаря ООН, де Росія як постійний член Ради Безпеки має право вето. Посилаючись на резолюцію Генасамблеї ООН 79/327, вказується, що очільник МАГАТЕ має уникати будь-яких підстав для сумнівів у його політичній незалежності від уряду РФ.

Зазначається, що питання призначення нового заступника гендиректора МАГАТЕ виникло після відсторонення у вересні 2026 року іншого представника російської ядерної галузі Михайла Чудакова внаслідок порушення ним внутрішніх правил агентства щодо персоналу.

"Призначення Ферапонтова може завдати серйозної шкоди авторитету посади генерального директора МАГАТЕ, суттєво підірвати довіру до його незалежності та послабити здатність агентства ефективно реагувати на ядерну кризу в Україні, спричинену Росією", – наводяться в публікації слова старшого спеціаліста з ядерних питань "Greenpeace Україна" Шона Берні.

Як повідомлялося, 17 листопда Міністерство закордонних справ України також висловило рішучий протест через намір Гроссі призначити Ферапонтова своїм заступником – керівником департаменту ядерної енергетики, закликавши держави-члени МАГАТЕ не допустити цього рішення та нагадавши про дію персональних санкцій України проти російського посадовця з лютого 2023 року.