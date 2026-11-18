Президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з Володимиром Путіним, який прибув до Китаю для участі у 33-му саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), повідомила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

"Китайсько-російські відносини залишаються непохитними попри всі труднощі та ґрунтуються на довгостроковій перспективі. Вони забезпечують більшу стабільність і впевненість у мінливому та неспокійному світі, а також є гарним прикладом нового типу відносин між великими державами, що характеризуються рівністю, взаємною повагою, добросовісністю та взаємовигідним співробітництвом", – написала вона в соцмережі Х.

В ході зустрічі Сі заявив, що обидві сторони повинні "зберігати енергійність та ініціативність" і продовжувати "розкривати величезний потенціал" двосторонніх відносин.

"Обидві сторони повинні рішуче брати на себе належну відповідальність великих держав і очолювати зусилля з побудови багатополярного світу та сприяння більшій демократії в міжнародних відносинах", – процитувала Сі речниця.

Згодоим президент США Дональд Трамп також прибув до Китаю. Його літак приземлився в Шеньчжені.

Сі привітав Трампа особисто.

Очікується, що тристороння зустріч між Сі, Трампом і Путіним відбудеться в четвер, 19 листопада, у місті Шеньчжень.