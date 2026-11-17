Асоціація міст України підтримала звернення народних депутатів до уряду із закликом зберегти у місцевих бюджетах 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та кошти реверсної дотації під час підготовки Державного бюджету на 2027 рік до другого читання, йдеться у повідомленні Асоціації міст України.

У зверненні парламентарі наголошують, що Верховна Рада вже доручила Кабінету Міністрів передбачити відповідні надходження в бюджетах сільських, селищних і міських територіальних громад. Йдеться про пункти 2.17 та 2.18 Бюджетних висновків до законопроєкту №16000, затверджених постановою парламенту №5037-IX.

В Асоціації міст України пояснюють, що збереження 64% ПДФО необхідне громадам для виконання додаткових повноважень, покладених на місцеве самоврядування після початку повномасштабного вторгнення, а також для забезпечення роботи комунальних підприємств, зокрема у сферах тепло- та водопостачання.

Це особливо важливо на тлі заборгованості держави з компенсації різниці в тарифах, яка, за даними АМУ, становить 85 млрд грн.

Окреме занепокоєння асоціації викликає пропозиція уряду вилучити 19,2 млрд грн реверсної дотації з бюджетів 218 територіальних громад. Серед них 152 — сільські та селищні громади.

В АМУ зазначають, що внаслідок російських атак частина великих підприємств — платників податків була знищена, що призвело до скорочення доходів місцевих бюджетів. За таких умов вилучення реверсної дотації може додатково послабити фінансову спроможність громад і створити ризики для місцевої економіки.

Асоціація міст України закликала Кабінет Міністрів врахувати позицію парламенту під час підготовки проєкту Держбюджету-2027 до другого читання та залишити відповідні кошти в бюджетах територіальних громад.