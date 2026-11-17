Народні депутати з фракції "Батьківщина" пропонують Верховній Раді врегулювати питання міжнародного рекрутингу іноземців та осіб без громадянства для проходження військової служби в Україні.

Відповідний законопроєкт № 16230 про міжнародний рекрутинг до Сил оборони України, зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт складається з десяти статей, а також прикінцевих і перехідних положень, якими вносяться узгоджувальні зміни до п'яти законів України.

Як зазначається у пояснювальній записці, необхідність ухвалення окремого закону зумовлена тим, що нині правове регулювання військової служби іноземців міститься в різних законодавчих та підзаконних актах, зокрема законах, указах президента та постановах Кабінету Міністрів. Законопроєкт об'єднує всі ключові правила міжнародного рекрутингу в єдиному нормативному акті, обов'язковому для всіх військових формувань.

Законопроєкт визначає основні терміни, принципи та учасників системи міжнародного рекрутингу та закріплює координаційну роль Міністерства оборони України, яке забезпечуватиме функціонування Єдиного реєстру кандидатів та іноземних добровольців і Єдиного переліку суб'єктів супроводження кандидатів.

Автори законопроєкту пропонують зберегти діяльність чинних центрів рекрутингу іноземців із запровадженням єдиних правил їх роботи. Крім того, пропонується створити принцип "єдиної точки входу" для кандидатів, які отримують можливість дистанційно подати заявку іноземною мовою та обрати військове формування і, за бажанням, конкретну військову частину.

Згідно із законопроєктом встановлюються чіткі строки проходження всіх етапів рекрутингу, включаючи перевірку кандидатів, оформлення віз, проходження військово-лікарської комісії, психологічного відбору, укладення контракту та оформлення документів.

Законопроєкт пропонує скоротити строк проведення спеціальної перевірки іноземців з одного місяця до 10 днів, а у разі необхідності додаткової перевірки – до 20 днів. Документ також запроваджує принцип "посада – за добровольцем", який передбачає можливість оперативного введення додаткових посад для прийняття іноземних добровольців.

Пропонується встановити окрему граничну чисельність іноземних добровольців до 100 тисяч осіб, яка не включатиметься до загальної чисельності Збройних Сил України та інших військових формувань. Законопроєкт закріплює стандарт "чесного контракту", який гарантує добровольцю отримання повної інформації про умови служби, права, обов'язки, соціальні гарантії та порядок припинення контракту мовою, якою він володіє. Крім того, гарантується збереження права іноземних військовослужбовців на дострокове розірвання контракту за власним бажанням після шести місяців безперервної служби.

Автори законопроєкту пропонють запровадити принцип "кошти – за добровольцем", який передбачає фінансування міжнародного рекрутингу за результатами фактичного залучення кандидатів до служби. Визначаються й умови діяльності суб'єктів супроводження кандидатів, якими можуть бути зареєстровані в Україні господарські товариства, включені до відповідного державного переліку. Встановлюється мінімальна вартість послуг із супроводження одного кандидата на рівні 300 тисяч гривень і сплачується частинами за результатом.

У законопроєкті також йдеться про рівність прав, грошового забезпечення, соціальних гарантій та інших виплат іноземних добровольців і громадян України, про доступ іноземних військовослужбовців до електронних сервісів, мовної підтримки, душпастирської опіки та спрощення процедури оформлення посвідки на тимчасове проживання. Законопроєкт містить норму, яка дозволяє без обмежень воєнного часу переказувати грошове забезпечення за кордон.

Законопроєктом гарантується переклад і легалізація документів членів сімей іноземних добровольців, які проживають за кордоном, а також перевезення тіл загиблих військовослужбовців за рахунок держави. Крім того, передбачається збереження права на лікування, реабілітацію та участь у програмах підтримки ветеранів після завершення військової служби.

Прикінцеві та перехідні положення законопроєкту передбачають збільшення строку дії посвідки на тимчасове проживання після завершення контракту з шести до дванадцяти місяців, скорочення мінімального строку служби, необхідного для отримання дозволу на імміграцію під час воєнного стану, з одного року до шести місяців, надання іноземним військовослужбовцям права отримувати дозвіл на імміграцію поза встановленими квотами.

Законопроєкт також пропонує запровадити щоквартальну звітність Міністерства оборони України перед профільним комітетом Верховної Ради та щорічне оприлюднення узагальнюючих статистичних даних.

Серед авторів законопроєкту Юлія Тимошенко, Валентин Наливайченко, Валерій Дубіль.