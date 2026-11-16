Каллас: 22 -й пакет санкцій для РФ буде представлений найближчими днями

Двадцять другий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України, буде представлений найближчими днями.

Про це у понеділок в Брюсселі по завершенню засідання Ради ЄС з питань закордонних справ повідомила Високий представник Європейського союзу Кая Каллас. В рамках засідання глави зовнішньополітичних відомств країн-членів ЄС обговорили українське питання.

"На жаль, досі немає жодних ознак того, що Москва готується до миру. Росія застрягла на полі бою і втрачає рекордну кількість солдатів, проте Москва продовжує посилювати удари по українському цивільному населенню. Щоб підтримати Україну взимку, ми мобілізуємо 500 генераторів, 200 автобусів, тимчасові пункти обігріву, підводні енергетичні кабелі та інше обладнання. Крім того, найближчими днями ми представимо 22-й пакет санкцій", – сказала вона.

За словами Каллас, сьогодні міністри також рішуче закликали посилити візову політику та не допускати російських спортсменів до участі у змаганнях, що проводяться на території Європейського Союзу. "Якщо Росія розраховує на нашу втому, вона буде розчарована. Наступного тижня лідери ЄС обговорять варіанти фінансування України на період до 2027 року. Зрозуміло, що бюджетні ресурси всюди обмежені, але підтримка України – це інвестиція в європейську безпеку", – наголосила Високий представник.

Вона констатувала, що оприлюднені вимоги Росії стосовно миру для України "залишаються максималістськими". "Москва прагне розчленувати Україну, відтіснити НАТО і отримати право вето на питання європейської безпеки. Усе це – абсолютно неприйнятні речі. У 2021 році вимоги Росії були лише приводом для війни. У 2026 році вони слугують приводом для продовження війни", – констатувала Каллас.

У свою чергу, Високий представник "Європа має чіткі вимоги до Москви". "Нагадаю лише деякі з них: необхідно поважати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України, а також її право обирати власні альянси. Жодного юридичного визнання окупованих українських територій бути не може. Росія має понести відповідальність за воєнні злочини та відшкодувати збитки за спричинені нею руйнування. Діти, депортовані з України, мають повернутися додому. Російські диверсії та кібератаки по всій Європі мають припинитися. Пріоритетом має стати припинення вогню, а за ним – укладення мирної угоди. Лише після цього можна обговорювати будь-що інше", – детально перерахувала вона.