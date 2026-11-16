Корецький і Стефанчук обговорили з Мецолою подальші кроки в переговорному процесі вступу України в ЄС

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорили з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою подальші кроки в переговорному процесі вступу України в Європейський Союз.

"Наш пріоритет – відкриття решти двох кластерів, четвертого і п'ятого, до кінця цього року. Розраховуємо на підтримку в роботі з державами-членами ЄС для ухвалення відповідного рішення", – написав Корецький в телеграм-каналі за результатами зустрічі в Брюселі.

За його словами, окрему увагу сторони приділили санкційному тиску на Росію, зокрема якнайшвидшому ухваленню 22-го пакета санкцій ЄС.