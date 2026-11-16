Ключовими пріоритетами України в Чорноморському регіоні є безпека, розвиток інфраструктури та відновлення – Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі щодо імплементації Чорноморської стратегії ЄС, присвяченій міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

"Міністр окреслив три ключові пріоритети України у сфері регіональної сполученості: безпеку, розвиток інфраструктури та відновлення України", – повідомляє пресслужба МЗС України.

Визначальним пріоритетом міністр назвав безпеку, без якої неможливий розвиток транспортного сполучення. Так, внаслідок російської агресії в Чорному морі пошкоджено понад 1600 портових об'єктів, понад 260 цивільних суден зазнали уражень. Порушення морських маршрутів може спричинити зростання світових цін на продовольство до 25%, що найбільше позначиться на найбідніших країнах.

У цьому контексті міністр наголосив на необхідності спільного захисту морських маршрутів і критичної інфраструктури, продовольчого перемир'я в Чорному морі.

"Немає сполученості без безпеки", – наголосив Сибіга.

Другим пріоритетом міністр визначив розвиток стійкої, диверсифікованої та взаємопов'язаної транспортної й енергетичної інфраструктури. Він нагадав, що Росія здійснила понад шість тисяч атак на українську залізничну інфраструктуру, а з середини літа практично щодня завдає ударів по енергетичній системі України. Відповіддю на ці виклики, підкреслив він, має стати розширення транспортних можливостей, розвиток альтернативних маршрутів і посилення захисту критичної інфраструктури – зокрема розвиток Середнього коридору через Південний Кавказ.

Для досягнення цієї мети Україна підтримує створення єдиного мультимодального транспортного простору на Чорному морі та Дунаї з інтеграцією до транс'європейської транспортної мережі TEN-T. Це передбачає модернізацію портів, розширення європейської залізничної колії, прискорення процедур перетину кордону та впровадження цифрових процедур. Також Україна підтримує подальший розвиток Транскаспійського міжнародного транспортного маршруту.

Третім пріоритетом міністр визначив інтеграцію регіональної сполученості у процес відновлення України та її вступу до Європейського Союзу.

"Кожен порт, який ми відбудовуємо, і кожна залізнична лінія, яку ми з'єднуємо з Європою – це інвестиція у спільне майбутнє Європи", – зазначив глава МЗС.

Він запропонував поглибити практичну координацію з Європейською Комісією, міжнародними фінансовими інституціями, Туреччиною, країнами Південного Кавказу та Центральної Азії задля реалізації спільних інфраструктурних проєктів.

"Росія прагне перетворити Чорне море на простір страху та блокади. Разом ми можемо зробити його простором безпеки, розвитку та спільних можливостей. Україна готова долучитися до формування нової архітектури сполученості та розбудови зв'язків, які зміцнюватимуть нашу спільну безпеку й добробут. Від цього виграють усі: споживачі, бізнес і уряди", – резюмував Сибіга.