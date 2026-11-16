У КНР підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним, але порядок денний не визначений

Речниця МЗС КНР Мао Нін підтвердила, що генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться у четвер у місті Шеньчжень з президентом США Дональдом Трампом та з Володимиром Путіним, що стане першою в історії зустріччю цих трьох політиків попри те, що вони провели багато двосторонніх зустрічей.

"19 листопада президент Сі Цзіньпін проведе саміт Китай-Росія-США з президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Дж. Трампом у Шеньчжені", – написала Мао Нін в соцмережі Х в понеділок.

При цьому вона не уточнила, що саме буде обговорюватися на зустрічі лідерів.

Американський телеканал CNBC в понеділок повідомив, що між сторонами лишаються розбіжності щодо порядку денного. Білий дім дав зрозуміти, що США мають намір надати пріоритет переговорам щодо ядерного нерозповсюдження та війни на Близькому Сході, водночас применшуючи перспективи проведення переговорів щодо України, на чому наполягає РФ.

"Він (Трамп – ІФ-У) обговорить питання скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", – заявила журналістам під час брифінгу речниця Білого дому Олівія Уельс.

За її словами, під час зустрічі президент США порушить питання про війну проти Ірану, але, як очікується, не буде згадувати про російсько-українську війну.

У свою чергу, видання повідомляє, що КНР нібито не зацікавлений у переговорах щодо ядерного роззброєння, доки не досягне паритету з США.

Але висловлюється припущення, що на порядку денному буде питання про торговельне перемир’я між США та КНР, термін дії якого закінчується в січні; аналітики в основному очікують його продовження, незважаючи на ознаки зростаючого напруження у двосторонніх відносинах. Також можлива дискусія щодо відновлення рівноваги в торговельних відносинах між США та КНР на фоні збереження значного торговельного дефіциту США.

Трамп наразі вже вилетів із Вашингтона у чотириденну поїздку до Азії, яка також передбачає зупинку на Філіппінах.