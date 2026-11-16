Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

У КНР підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним, але порядок денний не визначений

2 хв читати
Додати як джерело
У КНР підтвердили зустріч Сі Цзіньпіна з Трампом і Путіним, але порядок денний не визначений
Фото: https://www.bloomberg.com

Речниця МЗС КНР Мао Нін підтвердила, що генеральний секретар Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться у четвер у місті Шеньчжень з президентом США Дональдом Трампом та з Володимиром Путіним, що стане першою в історії зустріччю цих трьох політиків попри те, що вони провели багато двосторонніх зустрічей.

"19 листопада президент Сі Цзіньпін проведе саміт Китай-Росія-США з президентом Володимиром Путіним та президентом Дональдом Дж. Трампом у Шеньчжені", – написала Мао Нін в соцмережі Х в понеділок.

При цьому вона не уточнила, що саме буде обговорюватися на зустрічі лідерів.

Американський телеканал CNBC в понеділок повідомив, що між сторонами лишаються розбіжності щодо порядку денного. Білий дім дав зрозуміти, що США мають намір надати пріоритет переговорам щодо ядерного нерозповсюдження та війни на Близькому Сході, водночас применшуючи перспективи проведення переговорів щодо України, на чому наполягає РФ.

"Він (Трамп – ІФ-У) обговорить питання скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", – заявила журналістам під час брифінгу речниця Білого дому Олівія Уельс.

За її словами, під час зустрічі президент США порушить питання про війну проти Ірану, але, як очікується, не буде згадувати про російсько-українську війну.

У свою чергу, видання повідомляє, що КНР нібито не зацікавлений у переговорах щодо ядерного роззброєння, доки не досягне паритету з США.

Але висловлюється припущення, що на порядку денному буде питання про торговельне перемир’я між США та КНР, термін дії якого закінчується в січні; аналітики в основному очікують його продовження, незважаючи на ознаки зростаючого напруження у двосторонніх відносинах. Також можлива дискусія щодо відновлення рівноваги в торговельних відносинах між США та КНР на фоні збереження значного торговельного дефіциту США.

Трамп наразі вже вилетів із Вашингтона у чотириденну поїздку до Азії, яка також передбачає зупинку на Філіппінах.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#рф #сша #кнр
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні

Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні

Прем'єр-міністр головуючої в Європейській раді Ірландії Міхаель Мартін говорить, що лідери обговорять, хто буде представляти ЄС за столом переговорів…

Читати
Спільна заява фон дер Ляєн і Кошти після зустрічі із Зеленським: Ми і надалі будемо підтримувати Україну

Спільна заява фон дер Ляєн і Кошти після зустрічі із Зеленським: Ми і надалі будемо підтримувати Україну

Президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта за результатами зустрічі з главою української держави Волод…

Читати
Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що 22-ий пакет санкцій для Росії через війну агресії, яку вона веде проти України, та …

Читати
Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європей…

Читати
Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєр…

Читати