Каллас: Глави МЗС обговорять "наповнення" рішення лідерів щодо участі Європи в переговорах з РФ

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас говорить, що міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу будуть говорити про "наповнення" рішення лідерів ЄС щодо участі в переговорах стосовно миру для України.

Про це вона повідомила у понеділок в Брюсселі перед засіданням Ради ЄС з питань закордонних справ, на якому одним з порядків денного є українське питання.

"Звісно, ми також обговоримо Україну та поточну ситуацію. У п'ятницю лідери визначилися з форматом, але тепер нам потрібно, як і раніше, зосередитися на змістовному наповненні (щодо позиції Європейського союзу на переговорах – ІФ-У)", – повідомила Каллас.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю в Дубліні на неформальному саміті ЄС лідери ухвалили рішення, що Європа буде представлена на переговорах щодо миру для України представниками Європейської ради, Європейської комісії та країнами Е5 – Великою Британією, Францією, Німеччиною, Польщею та Італією.

Високий представник також анонсувала конференцію, присвячену розмінуванню в Україні, яка пройде у цей же день в Брюсселі. "Це надзвичайно важливо: йдеться не лише про Україну. Це також можливість поділитися досвідом і знаннями щодо розмінування, які можуть бути застосовані й в інших частинах світу", – зазначила вона.