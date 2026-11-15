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Політика

Зеленський відреагував на звернення Макрона: Росія поважає лише силу

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Зеленський відреагував на звернення Макрона: Росія поважає лише силу
Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, відреагувавши на звернення президента Франції Еммануеля Макрона до французів, заявив, що лише позиція сили змусить Росію припинити війну.

"Дякую вам за тверезе розуміння необхідності захисту європейського способу життя... Росія поважає лише силу; саме тому позиція сили є необхідною, щоб змусити Росію припинити цю війну", – написав він у соцмережі Х.

За словами Зеленського, якщо Європа не буде сильною, вона втратить усе, що їй дороге. Запобігти цьому, на його думку, можна, інтегрувавши Україну в Європу та поєднавши силу Європи із силою України.

Як повідомлялося, Макрон за підсумками саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні визначив головними пріоритетами Європи допомогу Україні в проходженні зими та досягнення справедливого миру, а також висловив переконання, що Україна має повноправне місце в НАТО.

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Редактор · Політичні новини
#макрон #франція #зеленський
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