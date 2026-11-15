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Політика

Єврокомісарка Кос високо оцінила результативність Верховної Ради – Стефанчук

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Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час зустрічі в Брюсселі високо оцінила результати роботи Верховної Ради, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Марта Кос високо оцінила результати роботи Верховної Ради та наголосила, що український парламент демонструє виняткову результативність в умовах, у яких не доводиться працювати жодному іншому європейському парламенту", – написав він у фейсбуці.

За словами Стефанчука, лише за останні два пленарні тижні Рада підтримала 12 законопроєктів, спрямованих на євроінтеграцію та виконання зобов'язань за програмою Ukraine Facility: чотири в цілому та вісім у першому читанні.

Серед них – приведення антикорупційного законодавства у відповідність до стандартів ОЕСР, продовження підвищеного оподаткування прибутку банків у 2027 році та ратифікація угод з Європейським інвестиційним банком щодо 100 млн євро на соціальне житло.

Також сторони обговорили парламентську дипломатію. Стефанчук розповів про зміцнення співпраці з польськими колегами, відновлення конструктивного діалогу з угорською стороною та ініційовану Україною платформу взаємодії парламентів держав-кандидатів на вступ до ЄС.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#євроінтеграція #рада #єс
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