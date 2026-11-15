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Політика

Україна прагне виконати проміжні критерії на шляху до ЄС у першій половині 2027 року – Кос

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Україна прагне виконати проміжні критерії на шляху до ЄС у першій половині 2027 року – Кос
Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko

Єврокомісія та Україна визначили шлях до виконання Україною проміжних критеріїв у сферах демократії та верховенства права в першій половині 2027 року, повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

"Ми узгодили конкретні кроки щодо реформ та визначили шлях для реалізації прагнення України виконати проміжні критерії в першій половині 2027 року", – написала вона в соцмережі Х.

За словами Кос, це відбулося на засіданні Робочої групи високого рівня між Єврокомісією та Україною, яке вона співголовувала разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким. У засіданні також узяв участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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Редактор · Політичні новини
#критерії #євроінтеграція #єс
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