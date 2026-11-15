РФ просуває ідею двосторонніх договорів про ненапад, щоб підірвати єдність НАТО – Яценюк в ефірі BBC

РФ використовує переговорний процес про завершення війни в Україні для її затягування та просуває ідею двосторонніх договорів про ненапад із країнами НАТО, щоб підірвати єдність Альянсу, переконаний голова Київського безпекового форуму, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк (2014-16)

"Хід зрозумілий: зобразити агресора, яким є Росія, як жертву, і підписати окремі договори з країнами-членами НАТО. Згідно з такими документами ці країни зобов'язуються не боротися з росією, якщо тільки Росія не атакує їх безпосередньо. Це фактично зводить нанівець статтю 5 НАТО. Навіть участь у таких дискусіях дає Росії можливість виправдати свою агресію проти України", – сказав Яценюк в ефірі BBC Radio.

Він зазначив, що керівництво РФ прагне поглибити розкол між європейськими державами, а також між Європейським Союзом і США, щоб переконати їх відвернутися від України. За його оцінкою, Москва розраховує на масштабні політичні зміни у Франції, Німеччині, Італії та Польщі, які можуть вплинути на політичну ситуацію на користь РФ.

Серед першочергових кроків для протидії російській стратегії голова КБФ назвав забезпечення фінансової підтримки України на наступний рік, термінове призначення головного переговорника від ЄС, а також розроблення плану дій щодо України, узгодженого з ЄС та США.

"Усі мають бути на одній хвилі. І цей план має бути розроблений у співпраці зі США", – вважає Яценюк.