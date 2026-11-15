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Політика

Порошенко передав військовим у НЦ "Десна" автотехніку, генератори та обігрівачі

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Порошенко передав військовим у НЦ "Десна" автотехніку, генератори та обігрівачі
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/11/15

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідав навчальний центр "Десна" і передав військовим екскаватор, автомобілі багі, генератори, зарядні станції та дизельні обігрівачі.

"Підготовка військових є одним із ключових пріоритетів роботи усієї нашої команди. Переконані, що кожна людина, яка потрапляє до війська, має пройти якісну 51-денну підготовку. Це допомагає і підвищити ефективність та злагодженість підрозділів, і врятувати більше життів. Тому ми привезли сюди баггі, генератори, зарядні станції та обігрівачі. Але найбільше хлопці чекали на екскаватор. З ним вони зможуть швидко будувати нові смуги перешкод і облаштовувати захисні споруди для збереження життя військових", – написав Порошенко у Facebook.

Він назвав Збройні сили України "найкращим дипломатом" у перемовинах щодо завершення війни, і "щоб їхні аргументи були переконливішими, а наші позиції на перемовинах сильнішими, потрібні зброя та якісна підготовка кожного воїна". "Ми маємо бути на крок попереду ворога в техніці та далекобійній зброї, протиповітряній обороні та засобах РЕБ", – сказав Порошенко.

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Редактор · Політичні новини
#допомога #військова #порошенко #євросолідарність
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