Порошенко передав військовим у НЦ "Десна" автотехніку, генератори та обігрівачі

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко відвідав навчальний центр "Десна" і передав військовим екскаватор, автомобілі багі, генератори, зарядні станції та дизельні обігрівачі.

"Підготовка військових є одним із ключових пріоритетів роботи усієї нашої команди. Переконані, що кожна людина, яка потрапляє до війська, має пройти якісну 51-денну підготовку. Це допомагає і підвищити ефективність та злагодженість підрозділів, і врятувати більше життів. Тому ми привезли сюди баггі, генератори, зарядні станції та обігрівачі. Але найбільше хлопці чекали на екскаватор. З ним вони зможуть швидко будувати нові смуги перешкод і облаштовувати захисні споруди для збереження життя військових", – написав Порошенко у Facebook.

Він назвав Збройні сили України "найкращим дипломатом" у перемовинах щодо завершення війни, і "щоб їхні аргументи були переконливішими, а наші позиції на перемовинах сильнішими, потрібні зброя та якісна підготовка кожного воїна". "Ми маємо бути на крок попереду ворога в техніці та далекобійній зброї, протиповітряній обороні та засобах РЕБ", – сказав Порошенко.