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Політика

Байден у мемуарах заявив про відмову команді Трампа в переговорах із Путіним до інавгурації та розкритикував Зеленського

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Байден у мемуарах заявив про відмову команді Трампа в переговорах із Путіним до інавгурації та розкритикував Зеленського

Колишній президент США Джо Байден у своїх нових мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" повідомив, що відхилив запит перехідної команди чинного глави Білого дому Дональда Трампа на проведення прямих переговорів із Володимиром Путіним до інавгурації через побоювання поступок коштом України, а також поділився оцінками особистих розмов із лідерами України та РФ, повідомляє Clash Report із посиланням на видання The Wall Street Journal у неділю.

За даними газети, Байден пояснив відмову санкціонувати прямі контакти представників Трампа з російським лідером до офіційного вступу республіканця на посаду ризиком того, що такі домовленості приведуть до "своєрідної капітуляції коштом України".

Крім того, у книзі колишній американський президент охарактеризував Путіна як примхливого та зверхнього під час особистих зустрічей, зазначивши, що той поводився "мов підліток".

Водночас Байден висловив критичні зауваження щодо президента України Володимира Зеленського, написавши, що під час закритих перемовин український лідер "був схильний до перепадів настрою та впертості й не виявляв тієї вдячності, на яку я розраховував".

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#байден #сша #мемуари #переговори
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