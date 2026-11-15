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Політика

Сибіга назвав справедливе припинення вогню по лінії зіткнення межею переговорів із Путіним замість поділу Європи

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Сибіга назвав справедливе припинення вогню по лінії зіткнення межею переговорів із Путіним замість поділу Європи
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на російські пропозиції щодо перегляду європейської архітектури безпеки заявив, що межею можливих переговорів із Володимиром Путіним на нинішньому етапі є справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення замість обговорення сфер впливу в Європі, повідомляє Міністерство закордонних справ України в неділю вранці.

"Путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну. Востаннє, коли я перевіряв, Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області", – цитує пресслужба міністерства Сибігу в телеграм-каналі.

Міністр звернув увагу на провал початкових цілей російського вторгнення та масштабні втрати окупаційної армії на тлі успішних дій Сил оборони України у жовтні.

"Росія втратила понад 1,6 мільйона військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної мети свого вторгнення. Лише за жовтень вона втратила 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити. На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, – це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі", – наголосив міністр.

Він також підкреслив, що чинна система безпеки в Європі постійно зазнає порушень із боку Москви, а головною умовою відновлення європейської стабільності є припинення російської агресії проти України.

"Відверто кажучи, Європі не потрібен новий порядок безпеки. Він уже існує, і Росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи – покласти край російській агресії проти України", – підсумував глава МЗС.

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Редактор · Політичні новини
#безпеки #архітектура #європа #рф
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