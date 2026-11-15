Припинення допомоги Україні в разі перемоги Ле Пен на виборах ізолює Францію в Європі – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен у діях усупереч інтересам держави та застеріг, що припинення допомоги Україні в разі її перемоги на президентських виборах 2027 року призведе до ізоляції Франції в Європі, повідомляє Clash Report із посиланням на телеканал BFMTV у неділю вранці.

"Якщо Марін Ле Пен вирішить повністю припинити допомогу Україні, вона ізолює нас у Європі. Вона діє проти Франції", – сказав Макрон.

Президент Французької республіки також дорікнув адміністрації президента США Дональда Трампа за відмову від підтримки України та прихильність до Росії, зазначивши, що Сполучені Штати "вирішили максимізувати шанси сильнішої сторони, а саме Росії".

Крім того, Макрон порівняв Ле Пен із віцепрем'єр-міністром Італії Маттео Сальвіні, заявивши про готовність обох політиків зрадити Україну.

"Сальвіні хоче вдарити українцям у спину, так само як і Марін Ле Пен. Ці люди діють проти нас", – наголосив президент.