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Політика

Припинення допомоги Україні в разі перемоги Ле Пен на виборах ізолює Францію в Європі – Макрон

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Припинення допомоги Україні в разі перемоги Ле Пен на виборах ізолює Францію в Європі – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив лідерку французьких ультраправих Марін Ле Пен у діях усупереч інтересам держави та застеріг, що припинення допомоги Україні в разі її перемоги на президентських виборах 2027 року призведе до ізоляції Франції в Європі, повідомляє Clash Report із посиланням на телеканал BFMTV у неділю вранці.

"Якщо Марін Ле Пен вирішить повністю припинити допомогу Україні, вона ізолює нас у Європі. Вона діє проти Франції", – сказав Макрон.

Президент Французької республіки також дорікнув адміністрації президента США Дональда Трампа за відмову від підтримки України та прихильність до Росії, зазначивши, що Сполучені Штати "вирішили максимізувати шанси сильнішої сторони, а саме Росії".

Крім того, Макрон порівняв Ле Пен із віцепрем'єр-міністром Італії Маттео Сальвіні, заявивши про готовність обох політиків зрадити Україну.

"Сальвіні хоче вдарити українцям у спину, так само як і Марін Ле Пен. Ці люди діють проти нас", – наголосив президент.

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Редактор · Політичні новини
#макрон #лепен #франція
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