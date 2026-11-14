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Політика

Сибіга подякував Естонії за відмову допускати спортсменів із РФ і Білорусі та закликав партнерів до аналогічних заходів

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Сибіга подякував Естонії за відмову допускати спортсменів із РФ і Білорусі та закликав партнерів до аналогічних заходів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Естонії за принципову відмову допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території на час загарбницької війни проти України та закликав інші держави вживати аналогічних заходів, повідомляє Міністерство закордонних справ України у Телеграм у суботу ввечері.

"Ми щиро дякуємо Естонії за тверде й принципове рішення не допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території, поки Росія продовжує загарбницьку війну проти України. Міжнародний спорт за жодних обставин не повинен ставати майданчиком для легітимізації агресії, поширення російської пропаганди чи нормалізації участі Росії у міжнародних змаганнях, поки її ракети й дрони продовжують убивати українців", – сказав Сибіга.

Глава української дипломатії зазначив, що повернення представників РФ до світових турнірів є політичним вибором зі своїми наслідками всупереч спробам міжнародних спортивних федерацій подати це інакше, і висловив вдячність державам, які рішуче протидіють такій практиці.

"Естонія вкотре доводить, що солідарність з Україною підкріплюється конкретними рішеннями та чіткою відданістю принципам. Ми високо цінуємо послідовну позицію та лідерство Естонії й закликаємо інші країни наслідувати цей приклад і вживати аналогічних заходів, щоб не допустити нормалізації участі Росії в міжнародному спорті", – наголосив міністр.

Раніше, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення уряду Норвегії відмовляти у в'їзді російським і білоруським професійним спортсменам та представникам їхнього персоналу як пряму відповідь на пом'якшення обмежень із боку міжнародних спортивних федерацій.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#спортсмени #естонія #недопуск #сибіга
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