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Політика

Заборона в'їзду до Норвегії спортсменам із РФ та Білорусі посилює міжнародний спротив поверненню агресора у спорт – Сибіга

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Заборона в'їзду до Норвегії спортсменам із РФ та Білорусі посилює міжнародний спротив поверненню агресора у спорт – Сибіга
Фото: Валерія Прощенко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення уряду Норвегії відмовляти у в'їзді російським і білоруським професійним спортсменам та представникам їхнього персоналу як пряму відповідь на пом'якшення обмежень із боку міжнародних спортивних федерацій, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України у суботу ввечері.

"Норвегія чітко дала зрозуміти, що не допустить нормалізації участі Росії та Білорусі в міжнародному спорті. Рішення відмовляти у в'їзді професійним спортсменам і представникам персоналу з обох країн для участі у спортивних змаганнях є прямою відповіддю на пом'якшення обмежень з боку міжнародних спортивних федерацій", – сказав Сибіга.

Голова українського МЗС зазначив, що на тлі щоденних російських ракетних і дронових ударів по мирних українцях спроби повернути представників РФ до міжнародних турнірів тісно переплітаються з реаліями війни, оскільки елітний російський спорт зберігає прямі зв'язки з державними інституціями, які підтримують агресію Кремля.

"Завдяки конкретним крокам Фінляндії, Канади, а тепер і Норвегії, міжнародний спротив поверненню Росії у великий спорт продовжує посилюватися. Рішення спортивних федерацій не можуть скасовувати відповідальність урядів за врахування ширших наслідків російської агресії. Дякую Норвегії та нашим норвезьким партнерам за це важливе рішення та принципову солідарність з Україною", – наголосив міністр.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#спортсмени #сибіга #норвегія
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