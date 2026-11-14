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Політика

Пропозиція Латвії щодо заборони транзиту зерна з РФ висвітлює фундаментальну проблему безпеки – Сибіга

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Пропозиція Латвії щодо заборони транзиту зерна з РФ висвітлює фундаментальну проблему безпеки – Сибіга
Фото: МЗС України

Пропозиція Латвії щодо заборони транзиту російського та білоруського зерна цілком справедливо висвітлює фундаментальну проблему безпеки, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія намагалася використовувати країни Балтії для транзиту зерна з метою фінансування своєї війни проти України. Ми побачили ці плани і втрутилися, щоб їх зірвати. І я дякую нашим латвійським друзям за те, що вони відреагували та діяли рішуче", – написав Сибіга в соцмережі Х, коментуючи латвійську ініціативу.

Він високо оцінив ініціативу МЗС Латвії і висловив надію на її швидке ухвалення.

Раніше міністр закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що відповідна пропозиція була представлена уряду країни.

"МЗС підготував та подав на розгляд Кабінету міністрів проект постанови, який передбачає заборону транзиту зерна з Росії та Білорусі через територію Латвії. Ризики визначені та контрольовані, тепер необхідне рішення уряду", – написала Браже в соцмережі Х в п'ятницю.

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Редактор · Політичні новини
#транзит #латвія #зерно #росія
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