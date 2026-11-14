Болгарія не може надавати фінансову допомогу Україні, але не блокує рішення інших країн, – прем'єр

Болгарія через проблеми з державними резервами не може надавати фінансову допомогу Україні, однак не перешкоджатиме іншим країнам ЄС у наданні такої підтримки, заявив прем'єр-міністр Румен Радев.

"У нас проблеми з резервами країни. У цій ситуації ми не можемо надавати фінансову допомогу, але ми точно не перешкоджаємо рішенням інших держав-членів", – сказав Радев на пресконференції в Дубліні у п'ятницю, повідомляє Болгарське національне телебачення (BNT).

Прем'єр також заявив, що Болгарія більше не постачає зброю та боєприпаси зі складів своїх Збройних сил. Водночас, за його словами, експорт продукції болгарських оборонних підприємств до України поступово скорочується порівняно з 2022-2023 роками.

"Ми більше не постачаємо зброю чи боєприпаси зі складів Збройних сил Болгарії. Я чітко заявив про це, щойно наш уряд вступив на посаду. Тож давайте розрізнятимемо. Болгарські компанії оборонної промисловості продають свою продукцію не Україні, а своїм комерційним партнерам в інших країнах. Вони не продають її безпосередньо Україні. Як журналісти, ви можете розслідувати, куди потрапляє ця зброя і як вона зрештою постачається", – сказав прем'єр-міністр.

Він також наголосив, що Болгарія підтримує зусилля для досягнення миру в Україні та вітає переговори, які відбуваються за участю США. За його словами, Сполучені Штати мають достатні важелі впливу, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів.

"Наша позиція чітка – ми підтримуємо всі зусилля для досягнення миру. Я не приймаю нав'язування миру через позицію сили, бо, як ми бачили півтора року тому, коли я про це казав, це призведе лише до більшої кількості жертв, більших руйнувань та подальшої ескалації конфлікту, що зараз є ризиком не лише для Європи, а й для всього світу", – зазначив він.

Радев додав, що Болгарія не підтримує розгортання військових підрозділів на території України в межах Коаліції охочих. За його словами, парламент країни ухвалив рішення, що болгарські війська не братимуть участі в таких місіях.