Росія на переговорах щодо України повторила вимоги до НАТО від 2021 року, але розширила їх, – NYT

Росія під час переговорів із представниками США та України в Абу-Дабі цього тижня повторила вимоги до НАТО, висунуті в грудні 2021 року, зокрема щодо відведення військ альянсу до позицій 1997 року, але доповнила їх новими обмеженнями, повідомляє The New York Times.

За даними видання, російські чиновники поширили на переговорах документ від 10 листопада з викладенням позиції Москви. Копію документа отримала NYT від одного з учасників переговорів, а його справжність підтвердив ще один співрозмовник, обізнаний із ходом переговорів. Документ не має офіційного бланка чи підпису та є неофіційним викладенням позиції російської сторони.

Як зазначає NYT, документ свідчить, що Володимир Путін майже не змінив своїх основних цілей після понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни.

Згідно з документом, "Росія хоче, щоб НАТО відвело свої війська та бази до кордонів альянсу 1997 року", пише видання.

Крім того, документ передбачає припинення постачання Україні будь-яких західних озброєнь, військової техніки та продукції. Росія також готова погодитися на вступ України до Європейського Союзу лише за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

Порівняно з вимогами 2021 року Москва висунула додаткові претензії щодо ядерного стримування. Зокрема, вона хоче, щоб Франція та Велика Британія виключили можливість використання власної ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

За інформацією NYT, російські чиновники в Абу-Дабі також представили період холодної війни та розподіл Європи на сфери впливу США і СРСР як модель майбутнього устрою континенту.

Водночас документ відображає початкову позицію Росії. За словами двох учасників переговорів, російські представники дали зрозуміти, що Путін іще може проявити гнучкість.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер закликали росіян дивитися в майбутнє. За словами американського чиновника, який спілкувався з NYT на умовах анонімності, посланці Трампа відкриті до нових пропозицій Москви, які передбачатимуть конкретні кроки Росії для зниження напруженості.