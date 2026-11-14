Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Росія на переговорах щодо України повторила вимоги до НАТО від 2021 року, але розширила їх, – NYT

2 хв читати
Додати як джерело

Росія під час переговорів із представниками США та України в Абу-Дабі цього тижня повторила вимоги до НАТО, висунуті в грудні 2021 року, зокрема щодо відведення військ альянсу до позицій 1997 року, але доповнила їх новими обмеженнями, повідомляє The New York Times.

За даними видання, російські чиновники поширили на переговорах документ від 10 листопада з викладенням позиції Москви. Копію документа отримала NYT від одного з учасників переговорів, а його справжність підтвердив ще один співрозмовник, обізнаний із ходом переговорів. Документ не має офіційного бланка чи підпису та є неофіційним викладенням позиції російської сторони.

Як зазначає NYT, документ свідчить, що Володимир Путін майже не змінив своїх основних цілей після понад 20 місяців дипломатичних зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа, спрямованих на припинення війни.

Згідно з документом, "Росія хоче, щоб НАТО відвело свої війська та бази до кордонів альянсу 1997 року", пише видання.

Крім того, документ передбачає припинення постачання Україні будь-яких західних озброєнь, військової техніки та продукції. Росія також готова погодитися на вступ України до Європейського Союзу лише за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці блоку.

Порівняно з вимогами 2021 року Москва висунула додаткові претензії щодо ядерного стримування. Зокрема, вона хоче, щоб Франція та Велика Британія виключили можливість використання власної ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

За інформацією NYT, російські чиновники в Абу-Дабі також представили період холодної війни та розподіл Європи на сфери впливу США і СРСР як модель майбутнього устрою континенту.

Водночас документ відображає початкову позицію Росії. За словами двох учасників переговорів, російські представники дали зрозуміти, що Путін іще може проявити гнучкість.

Американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер закликали росіян дивитися в майбутнє. За словами американського чиновника, який спілкувався з NYT на умовах анонімності, посланці Трампа відкриті до нових пропозицій Москви, які передбачатимуть конкретні кроки Росії для зниження напруженості.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#переговори #росія #вимоги #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні

Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні

Прем'єр-міністр головуючої в Європейській раді Ірландії Міхаель Мартін говорить, що лідери обговорять, хто буде представляти ЄС за столом переговорів…

Читати
Спільна заява фон дер Ляєн і Кошти після зустрічі із Зеленським: Ми і надалі будемо підтримувати Україну

Спільна заява фон дер Ляєн і Кошти після зустрічі із Зеленським: Ми і надалі будемо підтримувати Україну

Президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта за результатами зустрічі з главою української держави Волод…

Читати
Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Фон дер Ляєн: 22-й пакет санкцій для РФ та пропозиції щодо підтримки України будуть представлені перед наступним самітом ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн говорить, що 22-ий пакет санкцій для Росії через війну агресії, яку вона веде проти України, та …

Читати
Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Територіальні претензії РФ не будуть у центрі переговорів щодо припинення війни в Україні в Абу-Дабі

Переговори щодо припинення війни в Україні, які мають відновитися у вівторок в Абу-Дабі, зосередяться на гарантіях безпеки та ширших питаннях європей…

Читати
Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Переговори в Абу-Дабі будуть у тристоронньому форматі, заплановані координаційні зустрічі з європейськими партнерами – Умєров

Українська переговорна делегація на шляху до місця запланованих зустрічей в Абу-Дабі, повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєр…

Читати
Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли ЄС доручили Єврокомісії розпочати з Україною переговори про посилення співпраці в оборонній промисловості

Посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу доручили Європейській комісії розпочати з Україною переговори щодо Меморандуму про взаєм…

Читати