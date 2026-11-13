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Мерц: Перспектива переговорів щодо миру в Україні за участю Європи залежить від домовленостей найближчих днів

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Мерц: Перспектива переговорів щодо миру в Україні за участю Європи залежить від домовленостей найближчих днів
Фото: Анадолу

Перспектива проведення переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні за участю європейських країн, США та Росії значною мірою залежатиме від результатів контактів у найближчі дні та готовності російського керівництва долучитися до спільного переговорного процесу, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Насамперед я очікую, що російський уряд, російський президент нарешті погодяться на проведення спільних переговорів. За столом переговорів має бути Україна, мають бути європейці, мають бути американці і, звичайно, Росія", – сказав Мерц, спілкуючись із журналістами під час зустрічі Європейської політичної спільноти.

За його словами, позитивні сигнали надходять із переговорів в Абу-Дабі, які відбувалися напередодні, і це дає можливість спільно зі США досягти мирного врегулювання в Європі. Водночас він наголосив, що цей шлях залишається тривалим.

"Зараз усе значною мірою залежить від переговорів у найближчі дні", – зазначив канцлер.

Мерц також наголосив, що питання про те, хто представлятиме Європейський Союз у можливому переговорному форматі, має обговорюватися за зачиненими дверима, а не публічно.

Він зазначив, що вже існують напрацьовані формати взаємодії, зокрема E3, а також співпраця за участю представників Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. За його словами, він не бачить проблеми в тому, щоб такий формат продовжував діяти. "Зараз справа не в конкретних особах, а в тому, щоб Путін був готовий вести переговори", – наголосив Мерц.

Окремо Мерц наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку Європейського Союзу. За його словами, найближчі місяці будуть вирішальними, оскільки на Україну чекає дуже складна зима.

"Для мене на першому плані – надійний бюджет і подальша спільна допомога Україні з боку Європейського Союзу. На мою думку, це спільне завдання всіх держав-членів Європейського Союзу – продовжувати допомагати цій країні, адже це відповідає нашим власним інтересам", – заявив Мерц, закликавши європейські країни зберігати єдність у питанні підтримки України.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#роль #переговори #європа
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