РФ затягує реальну можливість перемовин про досягнення миру – голова комітету Ради

РФ затягує реальну можливість перемовин, а заяви її представників про необхідність обговорення європейської архітектури безпеки після війни не мають нічого спільного з досягненням миру, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Росія щодня своїм терором продовжує тиснути на Україну і розраховує на те, що зможе зламати хребет суспільства, його спротив ворогу, і таким чином досягнути своїх цілей. Бачимо, що Росія активно використовує цей час, затягуючи реальну можливість перемовин, не погоджуючись на базові речі, які мали б супроводжувати будь-які перемовини, якщо йдеться справді про потенційний мир. Це насамперед повноцінне, безумовне і повне перемир'я – і тоді ведення перемовин", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю, коментуючи результати переговорів представників України, США та РФ в Абу-Дабі.

За її словами, всі нові вкиди з боку держави-агресора про необхідність обговорення європейської архітектури безпеки після завершення війни, гарантій безпеки для РФ та для України не мають нічого спільного з реальним досягненням миру.

"Про яку нову архітектуру європейської безпеки можна говорити з руйнівником досі наявної? Росія атакує Україну і весь Захід, саме Росія порушила всі баланси, домовленості та зобов'язання в рамках цієї європейської архітектури безпеки. А тепер вона намагається нав'язати свої правила і своє бачення буцімто європейської безпеки. А воно, пригадайте, було озвучене Путіним ще в грудні 2021 року : це кордони Північноатлантичного альянсу до 1997 року", – зазначила народна депутатка.

Вона підкреслила, що мирний процес не може відбуватися без участі партнерів із Європи.

"На жаль, американські переговорники радо купуються на рамку, яку виставляє Росія. Вони затягли туди Україну і погоджуються на даний момент із тим, що Європи реально немає за переговорним столом. А це неприпустимо – говорити про мир без участі Європейського Союзу, без участі країн Європи, які чітко заявляють, що вони – на боці України, адже розуміють, що це і про їхню безпосередню безпеку теж", – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Політикиня вважає особливо цинічним, що у цих процесах використовують українців, яких російські терористи тримають у заручниках, видаючи із себе гуманістів.

"Звісно, нам треба реалізовувати обміни полоненими – це дуже важливий елемент перемовин. Але це відбувалося і без такого медійного посередництва Сполучених Штатів Америки, без такого пафосу і піару на нашому горі. І це точно не можна вважати якимось надпроривом у питанні досягнення миру. Безумовно, це критичне гуманітарне питання, яке потребує особливої уваги, але це не про досягнення миру", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

На думку голови комітету, насторожують заяви і президента США Дональда Трампа, і окремих американських посадовців стосовно нібито поваги до суверенітету держав, але й одночасних натяків на зміну території країни-жертви агресії.

"І це те, на що Україна точно не може погодитися – на будь-яке юридичне визнання українських територій за Росією. Що стосується ворожої заяви, озвученої заступником міністра закордонних справ, про готовність Росії підписати якісь там угоди про ненапад з країнами-членами Північно-Атлантичного альянсу, то це дуже небезпечна пастка. Це спосіб, яким Росія намагатиметься розвалити Альянс, якщо будь-яка із держав піде навіть не на підписання такого документу, а на його обговорення", – застерегла Климпуш-Цинцадзе.