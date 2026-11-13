Росія вимагала на переговорах всю Донецьку область, федералізацію Молдови та вихід Фінляндії з НАТО – ЗМІ

Представники РФ висунули умови "нового європейського порядку безпеки" та представили їх європейським представникам під час переговорів в Абу-Дабі, які, зокрема, передбачають вихід Фінляндії з НАТО та відмову альянсу від баз у країнах Балтії, повідомляє німецьке видання BILD у п'ятницю з посиланням на власні джерела.

"Москва пропонує залишити за собою окуповані території України та отримати весь Донбас, включно з підконтрольними Києву частини Донецької та Луганської областей. Крім того, російський план передбачає відмову від розміщення військових баз НАТО в Естонії, Латвії та Литві, а також вихід Фінляндії з альянсу", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, умови РФ нібито передбачають позаблоковий статус України та її відмову від вступу до НАТО, проте її членство в Євросоюзі не оскаржується. Також держава-агресор нібито вимагає демілітаризації портів Одеси та Миколаєва та укладення договорів про свободу судноплавства в Чорному та Балтійському морях.

Крім того, РФ пропонує перетворити Молдову на федеративну республіку з наданням Придністров'ю та Гагаузії права провести референдуми щодо незалежності у разі вступу країни до ЄС.

Натомість РФ пропонує вивести ядерну зброю з Білорусі та відмовитися від розміщення там ракет середньої дальності, а також вивести війська з молдовського Придністров'я.

BILD наголошує, що йдеться лише про одну з пропозицій, які обговорюються в неофіційних переговорних колах. Паралельно діють кілька груп посередників, зокрема пов'язаних із військовими. Вони конкурують між собою, а чи підтримав Володимир Путін саме цей план, поки що невідомо.

Як повідомлялося, переговори в Абу-Дабі відбулися 10-11 листопада, у них брали участь представники України, США, Європи та РФ. На переговорах вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими – 1 тис. на 1 тис. або більше – найближчим часом. Основну увагу приділили питанням гарантій безпеки – для України та Європи загалом, окремо обговорювали вимоги РФ щодо гарантій безпеки для неї. Також обговорили відновлення України та формування нової архітектури європейської безпеки в умовах кризи довіри.

Після Абу-Дабі представники США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер полетіли до Москви, де зустрілися з Володимиром Путіним, а звідти – до Дубліна, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Кушнер назвав переговори в Москві "змістовними", додавши, що вдалося узгодити остаточні умови обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Зеленський за підсумками зустрічі в Ірландії з Віткоффом і Кушнером назвав три ключові результати дипломатичної роботи тижня: підготовку найбільшого за час війни обміну полоненими, залучення Європи за стіл переговорів на рівних умовах та організацію наступних багатосторонніх зустрічей. За його словами, наступні переговори можуть відбутися в ОАЕ або у Швейцарії – це залежить від переговорних команд, а Україна готова до цих зустрічей.