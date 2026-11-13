Прем'єр Угорщини обговорив з Зеленським можливість спільної зустрічі на Закарпатті в кінці місяця – ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні, під час якої сторони домовилися провести двосторонню зустріч у Закарпатській області наприкінці листопада поточного року, повідомляє угорське видання Telex.

"Ми обговорили з паном президентом можливість зустрічі, але мова йде не про Будапешт і не про Київ, а про те, що виникло у розмові, – про Закарпаття. Наразі міністри закордонних справ узгоджують, щоб це відбулося ще наприкінці листопада", – сказав Мадяр у п'ятницю в ефірі програми "Felkelő" радіостанції "Кошут", включившись із Дубліна.

Видання зазначає, що у четвер в столиці Ірландії пройшов саміт Європейського політичного співтовариства, на якому були присутні також політичні лідери країн, що не входять до ЄС, а в п'ятницю відбудеться неформальна зустріч ЄС. Головною темою саміту не є бюджет, зазначив Мадяр, додавши, що це питання буде вирішено на європейському саміті наприкінці листопада.

Прем'єр-міністр Угорщини, серед інших, поспілкувався з прем'єр-міністром Люксембургу, президентом Швейцарії, прем'єр-міністром Ірландії, а зустріч із Зеленським тривала приблизно 10-15 хвилин.

Сам Зеленський про зустріч та розмову з Мадяром наразі не повідомляв.