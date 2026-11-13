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Політика

Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні

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Прем'єр-міністр Ірландії Мартін: лідери ЄС обговорять, хто буде представляти Європу на переговорах. Рішення може бути за 2 тижні
Фото: https://www.europarl.europa.eu/

Прем'єр-міністр головуючої в Європейській раді Ірландії Міхаель Мартін говорить, що лідери обговорять, хто буде представляти ЄС за столом переговорів щодо миру для України. Остаточне рішення він очікує за два тижні.

Про це він сказав у п'ятницю в Дубліні перед початком неформального засідання Ради ЄС.

За словами Мартіна, ситуація в Україні та останній розвиток подій, зокрема переговори, будуть предметом обговорення главами держав та урядів країн-членів ЄС під час обіду. "Учора (під час саміту Європейської політичної спільноти – ІФ-У) відбулося досить змістовне обговорення українського питання. Є певні позитивні зрушення, переговори тривають, і попереду черговий їхній раунд. Сподіваємося на масштабний обмін полоненими між Україною та Росією. Вже цілком зрозуміло, що Європа братиме участь у переговорах, а сьогоднішні дискусії, ймовірно, зосередяться на змісті та характері миру, якого прагне досягти Європа, а саме на сталому мирі. Звісно, обговорюватиметься й питання про те, хто саме представлятиме Європу", – сказав прем'єр-міністр Ірландії.

При цьому він наголосив, що до вирішення українського питання залучені не тільки країни Європейського союзу. Зокрема, Велика Британія та Норвегія приймають у цьому дуже активу участь. "Остаточних рішень (щодо того, хто буде представляти Європу – ІФ-У) ще не ухвалено. Проте варто зауважити, що протягом останніх місяців група E3 та інші сторони вже брали участь у переговорах. Утім, сьогодні це питання буде обговорено. Ми відкриті до діалогу, але водночас стурбовані ситуацією", – додав Мартін.

Прем'єр-міністр також нагадав, що в Абу-Дабі європейська сторона вже була представлена. "Тож, сподіваюся, сьогоднішні обговорення внесуть у це ясність. Звісно, оскільки це неформальна зустріч Ради, попереду ще багато роботи до проведення спеціального засідання Ради, яке відбудеться за два тижні. Утім, на мою думку, остаточне рішення має бути ухвалене протягом найближчого тижня-двох", – прогнозує він.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Міжнародні новини
Редактор · Політичні новини
#рфпереговори #представник #єс
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