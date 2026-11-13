Уряд найближчим часом внесе оновлену Антикорупційну стратегію – Корецький

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував, що Кабінет міністрів найближчим часом внесе оновлену Антикорупційну стратегію, яка міститиме бачення на реформу низки правоохоронних органів.

"З приводу всіх зазначених законопроєктів чи реформ – є на порядку денному декілька документів, якими зараз займається уряд. Перше – це Антикорупційна стратегія, оновлена версія якої має найближчим часом бути внесена в парламент. У більшій мірі всі ваші запитання будуть покриті цим документом", – сказав Корецький під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, відповідаючи на запитання, коли уряд внесе законопроєкти про реформування СБУ, про конкурс на посаду генпрокурора, про перезавантаження ДБР і реформу поліції, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна",

Він додав, що фінальна версія документу буде опрацьована разом з депутатами.

За словами прем'єр-міністра, Антикорупційна стратегія буде враховувати і бачення уряду, і зобов'язання перед міжнародними партнерами в рамках макрофінансової допомоги та євроінтеграційного шляху.

"Потім, в залежності від прийнятих рішень, коли буде проголосована Антикорупційна стратегія, будуть чіткі терміни по тому чи по іншому органу, ті чи інші розпорядчі документи, постанови чи додаткові законодавчі акти, якими буде передбачена дорожня карта по формуванню і вдосконаленню, або залишанню без змін тих чи інших речей", – зазначив Корецький.