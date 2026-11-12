Прем'єр-міністр Ірландії Мартін очікує, що американці повідомлять про результати переговорів в Москві

Прем'єр-міністр Ірландії Міхаель Мартін очікує, що європейцям повідомлять про результати переговорів в Москві американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з правителем Кремля Володимиром Путіним.

Це випливає зі слів ірландського прем'єр-міністра на пресконференції у четвер в Дубліні, яка відбулася по завершенню саміту Європейської політичної спільноти, в якому також взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Зазначивши, що сьогодні в Москві відбулися переговори між "президентом Росії та представниками президента США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером", він сказав: "Ми чекаємо на результати".

Мартін висловив переконання, що Європейський Союз і ширше, Європейська політична спільнота відіграють незамінну роль у підтримці України. "Президент Зеленський слушно зауважив: і США, і Росія розуміють, що жодного прогресу в європейських справах, питаннях безпеки чи довгостроковому врегулюванні ситуації неможливо досягти без участі Європи… Зараз, можливо, розпочинається переговорний процес; гадаю, навіть самі американці визнають, що європейський голос має бути почутий за столом переговорів", – наголосив прем'єр-міністр Ірландії.

Він також нагадав, що наступного тижня в Берліні відбудеться зустріч "Коаліції охочих" (Coalition of the Willing) на підтримку України. Як відомо, про проведення 19 листопада у Берліні "Коаліції охочих" повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На засідання запрошений і президент Зеленський.

За словами Мартіна, також одним х ключових висновків засідання Європейської політичної спільноти було те, що учасники підтвердили непохитну підтримку та солідарність з Україною. "Ми вітаємо мужність українського народу перед обличчям посилення нападів Росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру. Ми сподіваємося, що вони незабаром матимуть мир, якого заслуговують", – підкреслив прем'єр-міністр Ірландії.

У свою чергу президент Європейської ради Антоніу Кошта констатував, що безпека Європи "починається з безпеки України". "Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, але, безумовно, вітаємо будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів", – сказав він.

Кошта також знову зазначив позицію ЄС, що справедливий і тривалий мир для України може бути тоді, "коли він ґрунтуватиметься на тих фундаментальних принципах, що лежать в основі архітектури європейської безпеки, принаймні починаючи з Гельсінських угод, підписаних у 1975 році". "Ми продовжуємо відстоювати ці принципи; для нас вони є орієнтирами для встановлення справедливого й тривалого миру в Україні", – додав президент Європейської ради.